Mano Menezes não definiu o time titular do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, que acontecerá neste sábado (30), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação será divulgada aos atletas no mesmo dia da partida, horas antes da bola rolar no estádio do Morumbi.