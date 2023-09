No caso do próximo mandatário corintiano decidir pela permanência do treinador, um mecanismo será ativado para que haja uma verba rescisória. O valor representa os salários da data em que o profissional for demitido até o fim do contrato, que se encerra em 2024. Já no último ano do vínculo, que é 2025, esse valor cai para três salários, o que gira em torno de R$ 2,5 milhões.