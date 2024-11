O Corinthians segue na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Mesmo com a cabeça no Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro começa a planejar a preparação para 2025. Um dos principais pontos dessa estruturação é a permanência de atletas do elenco, um deles é Talles Magno.

continua após a publicidade

➡️Ex-presidentes do Corinthians não votaram em reunião que recomendou impeachment

Contratado para o segundo semestre deste ano, o atacante possui vínculo por empréstimo até o julho de 2025. Para ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians precisa pagar US$ 13 milhões (cerca de R$ 75,5 milhões) ao New York City, dos EUA, que detém os direitos federativos de Talles Magno.

Mesmo com o alto valor da operação, Augusto Melo reiterou o interesse do Corinthians em permanecer com o jogador, mas esclareceu que a operação só será concretizada com o aval da atual comissão técnica do Timão.

continua após a publicidade

- É um grande jogador, que nos interessa muito e vai depender do Ramón agora, assim que acabar o campeonato, sentar e conversar. Vamos ver o que tem que ser feito, não vamos medir esforços - disse o dirigente em entrevista após o sorteio dos grupos da Copinha, nesta segunda-feira (25).

Independente da contratação em definitivo, o Corinthians terá que pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) pelo empréstimo do jogador, segundo informações do "ge.globo".

continua após a publicidade

Atacante marcou três gols pelo Timão nesta temporada (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Talles Magno no Corinthians

O atacante de 22 anos possui 16 jogos com a camisa do Timão. Ao todo, foram dez partidas como titular e três gols marcados. Talles Magno sofreu com lesões durante a sua trajetória. Pouco após a sua chegada, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou de fora por quatro jogos consecutivos.

Ao mesmo tempo, em que se recuperava, Memphis e Yuri Alberto viveram uma grande fase no Timão. A dupla foi responsável por oito gols na sequência de seis vitórias seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Talles Magno luta para recuperar a titularidade.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Em nono lugar, o clube alvinegro busca uma vaga na próxima edição da Libertadores.