Escalações de Universidad Central x Corinthians: Timão pronto para decisão

O Corinthians está escalado para a partida de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Universidad Central, da Venezuela. Foco do Timão durante toda a preparação de começo de temporada, o jogo terá a força máxima do clube alvinegro.

Ramó Díaz optou por repetir a equipe que entrou na vitória por 2 a 1 contra o Santos, na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Na ocasião, o clube alvinegro entrou com a equipe que terminou o último Brasileirão, com três mudanças: entrada do zagueiro João Pedro, o lateral Hugo e Martínez no meio de campo.

O treinador argentino escalou o Corinthians para a decisão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrilo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Rodrigo Garro será titular do Corinthians na partida contra o Universidad Central, nesta quarta-feira (19) (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Estreia continental

Líder da classificação geral do Paulistão e com vaga garantida no mata-mata, o Corinthians completou com louvor a preparação para a disputa da Pré-Libertadores. Para assegurar um lugar na fase de grupos da competição continental, o Timão precisa eliminar o Universidad Central e a ainda encarar o vencer de Barcelona de Guayaquil e El Nacional, ambos os times do Equador.

A partida desta quarta-feira (19) é válida pelo jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. A partida de volta será na semana que vem, na Neo Química Arena. O Corinthians que apagar um retrospecto negativo na competição, pois o Timão já foi eliminado duas vezes nesta fase do torneio: em 2011 e 2020.