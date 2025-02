Corinthians recusa proposta do futebol europeu por Rodrigo Garro

O Corinthians recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, pela contratação do meia Rodrigo Garro. O clube alvinegro foi contatado pela equipe europeia nas últimas semanas, mas membros da diretoria já responderam que não aceitam negociar o atleta.

Noticiado pela "Rádio Bandeirantes", o clube russo fez uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões) para contar com o meia de 27 anos de forma imediata. A ideia da diretoria do Corinthians é não enviar uma contraproposta.

No orçamento do Corinthians para 2025, a diretoria definiu como meta lucrar R$ 181 milhões em transferências, entretanto, também trabalham com a ideia de manter uma equipe forte para a disputa da temporada e querem negociar outras opções.

Rodrigo Garro foi o líder de assistências do Corinthians no último Campeonato Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Destaque

Rodrigo Garro é um dos destaques da equipe. O atual camisa 8 da equipe chegou ao Corinthians no último ano e possui contrato até o final de 2028, vínculo renovado ainda na última temporada. Querido pela torcida, o argentino disputou 64 jogos, marcou 13 gols e deu 14 assistências.

O meia foi importante na reviravolta do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que levou o clube da zona de rebaixamento para a disputa da Pré-Libertadores. Eleito o melhor jogador de sua posição no torneio, Rodrigo Garro foi o líder de assistências com 13 passes para gols.

O jogador desfalcou o Timão nas primeiras rodadas da temporada para tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Rodrigo Garro voltou ao time na vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0, no dia 2 de fevereiro. Desde então, também esteve em campo no triunfo por 2 a 1 sobre o Santos.