Vinte dias após sofrer um trauma no tornozelo esquerdo, durante o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Matías Rojas fez o primeiro trabalho em campo com o restante do elenco corintiano. A aparição do paraguaio na atividade com bola foi realizada na tarde desta sexta-feira (11), no CT Joaquim Grava. Mesmo assim, o meio-campista não tem a sua presença garantida na escalação do Corinthians contra o Coritiba, neste domingo (13), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque ele precisaria cumprir um cronograma físico para voltar a jogar, após o período afastado.