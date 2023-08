A contratação de um volante também foi vista como prioridade pela direção corintiana durante o período pré-abertura da janela de transferências, quando a equipe já estava planejando e iniciando negociações para a contratação de jogadores. Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo e que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, quase foi contratado por 3 milhões de dólares (R$ 14,7 mi, na cotação atual). No entanto, perto de finalizar as tratativas, o Al-Shabab, outra equipe saudita, ofereceu os 5 milhões de dólares (R$ 24,4 milhções) desejados pelo Hilal, e ficou com o jogador colombiano. Também houve uma tentativa de contratar Zé Welison, do Fortaleza, que foi completamente interrompida pela diretoria do Leão. No entanto, a descoberta do jovem Gabriel Moscardo fez com que o Timão entendesse que o grande reforço para a posição estava em casa, encerrando, assim, a busca por um atleta da posição.