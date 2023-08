A estratégia usada é a mesma adotada pela diretoria corintiana antes das finais do Campeonato Paulista em 2018 e da Copa do Brasil no ano passado. No Estadual, a equipe do Parque São Jorge derrotou o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0, no tempo normal, e ficou com o título na decisão por pênaltis. Já no torneio nacional, o treinamento foi realizado na antevéspera do jogo, que também foi o dia anterior da viagem do elenco ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Em campo, o Timão foi derrotado pelo Fla nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.