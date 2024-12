Entenda como será a votação para o impeachment no Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians votará nesta segunda-feira (2) o pedido de impeachment de Augusto Melo do cargo de presidente do clube. O pleito ocorrerá no Parque São Jorge, com a primeira chamada às 18h (de Brasília) e a segunda uma hora depois.

continua após a publicidade

➡️Corinthians anuncia plano para pagamento de dívidas na CBF; entenda

Inicialmente, a votação havia sido marcada para a quinta-feira (28), entretanto, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, acatou um pedido de adiamento que partiu da Polícia Militar de São Paulo, que alegou dificuldade de garantir a segurança dos presentes na reunião.

A votação será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube. Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado de maneira imediata até a realização de uma assembleia geral, onde os sócios terão direito a voto.

continua após a publicidade

Caso a maioria simples rejeite o impeachment, Augusto não poderá ser afastado do cargo até que um novo pedido seja elaborado por conselheiros às autoridades do clube alvinegro.

Entretanto, em caso de aprovação, o cargo de presidente do Corinthians será ocupado temporariamente por Osmas Stabile, primeiro vice-presidente. O próximo passo seria a convocação do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., para uma assembleia geral dos sócios. Após a deliberação, o mandatário interino teria um mês para convocar uma eleição indireta.

continua após a publicidade

Investigação no Conselho de Ética

O pedido de impeachment que será analisado foi apresentado em agosto. Segundo dados do "Gazeta Esportiva", o documento foi elaborado pelo "Movimento Reconstrução SCCP" e contou com a assinatura de 86 conselheiros.

O pedido de impeachment se refere à investigação na Comissão de Ética do Corinthians para averiguar irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas VaideBet. As autoridades investigam uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.

Votação acontecerá nesta quinta-feira (28) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Recomendação do CORI

Na última segunda-feira (25), O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) recomendou a aprovação do impeachment de Augusto Melo. O órgão é formado por ex-presidentes do clube, membros vitalícios e conselheiros eleitos.

O grupo não analisou irregularidades envolvendo a Vai de Bet. A principal justificativa é de que Augusto Melo fez uma gestão temerária em seu primeiro ano como presidente do Corinthians, com falta de apresentação de balanços econômicos auditados.

A defesa de Augusto Melo

O atual presidente do Corinthians protestou contra a votação desta quinta-feira (28). Augusto Melo chamou o processo de 'golpe' e declarou que não há provas concretas de qualquer irregularidade entre o clube alvinegro e a Vai de Bet durante o seu mandato.

- Ressalto aqui que a condenação sem provas é considerada golpe e todos aqueles que pensam em tomar o poder sem o voto direto dos associados serão cúmplices disso - disse o atual presidente em comunicado nas suas redes sociais.

Apoio da Fiel

Durante a partida entre Criciúma e Corinthians, no último sábado (30), os torcedores do Alvinegro demonstraram apoio a Augusto Melo antes e depois da vitória de virada do Timão por 4 a 2. Em defesa do atual presidente, a torcida entoou gritos de 'Não vai ter golpe' no Estádio Heriberto Hulse.

Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão

Com a vitória sobre o Tigre, o Corinthians chegou aos 50 pontos e subiu para a oitava colocação, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Na próxima rodada, a equipe comandada por Ramón Díaz recebe o Bahia na Neo Química Arena e encerra sua participação na competição contra o Grêmio, no sul do país.