A vitória do Corinthians de 4 a 2 sobre o Criciúma, no sábado (30), trouxe grande alegria não apenas para o torcedor alvinegro, mas, também trouxe o respiro de alívio para os torcedores do Fluminense, que luta contra o rebaixamento na reta final do Brasileirão.

Para entender o cenário, o Criciúma é o primeiro time na zona de rebaixamento com 38 pontos e logo acima, com a diferença de apenas um ponto, está o Fluminense, na décima sexta posição. Caso o Tigre vencesse o Corinthians, no último sábado (30), a equipe carioca entraria no Z4.

Como forma de retribuição, os torcedores do Flu se pronunciaram na plataforma do X (ex-twitter) agradecendo a vitória do Corinthians e publicaram suas doação à "Vaquinha do Corinthians", que tem como objetivo quitar a dívida do clube para pagar a Neo Química Arena, estádio do Alvinegro.

A Vaquinha

A "vaquinha" entrou no ar às 19h10 da quarta-feira (27). As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.