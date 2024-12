Yuri Alberto, do Corinthians, ultrapassa Estêvão e assume a artilharia do Brasileirão; veja lista

Com os dois gols marcados na segunda etapa da vitória do Corinthians sobre o Criciúma por 4 a 2, Yuri Alberto alcançou 13 gols, ultrapassou Estêvão, do Palmeiras, e assumiu a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do fim da competição.

- Mantivemos o pé no chão a todo o momento, mesmo depois de ter sofrido dois gols no primeiro tempo. Eu tive uma chance no primeiro tempo, na hora que fui chutar, a bola parou e eu me enrolei. A vitória nos deixa mais perto da Libertadores, é o nosso objetivo agora. É ponto a ponto, vamos conseguir esse objetivo - disse Yuri Alberto após a vitória sobre o Criciúma.

Yuri Alberto acumula 17 participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro, com 13 marcados e quatro assistências em 27 partidas. Na temporada de 2024, o atacante já soma 29 tentos. O último jogador do Corinthians a alcançar esse número em uma única temporada foi Carlitos Tévez, há quase duas décadas, em 2005.

Pedro fora da disputa

Principal artilheiro do futebol brasileiro no primeiro semestre, Pedro rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e está fora do restante da temporada. Com isso, o atacante do Palmeiras, que liderava a artilharia do Campeonato Brasileiro com 11 gols, foi ultrapassado pelos rivais na lista.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, marcou duas vezes na vitória sobre o Criciúma por 4 a 2, válida pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Veja os artilheiros do Brasileirão