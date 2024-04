(Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 18:04 • São Paulo (SP)

A Tele Sena, que ocupava o espaço da barra frontal na camisa do Corinthians, decidiu rescindir o contrato de patrocínio com o clube antes do previsto. O acordo havia sido firmado em outubro de 2023 e ia até até junho de 2024, prevendo cláusula de renovação conforme os objetivos da parceria fossem alcançados.

Um dos motivos que levaram a empresa a interromper a parceria antes do previsto se deve pela ausência de exposição da marca com a eliminação precoce do Corinthians no Paulistão, que não avançou ao mata-mata da competição. A informação é da Gazeta Esportiva.

Ainda, a empresa se incomodou com a falta de interesse do Corinthians na implementação do “TeleTimão”, projeto discutido no início da parceria.

Com o término precoce da parceria, o Corinthians deixará de receber uma parcela de R$ 2,5 milhões. O clube terá direito apenas ao valor da multa, que corresponde a 10% do contrato não cumprido, totalizando R$ 225 mil neste caso.

(Foto: Divulgação / Corinthians)

💰 Veja como está o uniforme do Corinthians para 2024:

Máster - Vai de Bet - até dezembro de 2026

Peito - Postos Ale - dezembro de 2024

Mangas - Banco BMG - dezembro de 2026

Costas parte superior - EZZE Seguros - dezembro de 2024

Lado esquerdo frontal do calção - UniCesumar - fevereiro de 2025.