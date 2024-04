Com retorno de Coronado, Corinthians atualiza situação médica de lesionados

Igor Coronado treinou parcialmente com o restante do elenco na manhã desta sexta-feira (5) (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 05/04/2024 - 14:26 • São Paulo (SP)

Recuperado do quadro de dengue, Igor Coronado participou de parte do treinamento junto ao grupo do Corinthians, nesta sexta-feira (5), no CT Joaquim Grava. Posteriormente, o meia realizou um trabalho de preparação específico sob a supervisão da equipe física do clube.

Sem atuar há mais de um mês em razão de um problema muscular na coxa, sofrido no dia 2 de março, Coronado voltou a participar das atividades com o restante do elenco na quinta-feira (6). A tendência é que o jogador esteja à disposição da comissão técnica de António Oliveira para o duelo contra o Nacional, do Paraguai, na Neo Química Arena.

O volante Maycon, que sofreu uma lesão no muscular na coxa durante aquecimento da partida diante o São Bernardo, iniciou a transição para os gramados e já participa de treinos individuais.

Diego Palacios, por sua vez, segue como a grande incógnita. Contratado no início da temporada, o lateral-esquerdo só participou de uma partida com a camisa do Corinthians. Ele segue em recuperação da artroscopia que realizou em fevereiro e alterna trabalhos no campo e na parte interna do centro de treinamentos.

O próximo compromisso do Timão é na terça-feira (9), contra o Nacional-PAR. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Sul-Americana. Na estreia da equipe na competição, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Racing, atuando fora de casa.

