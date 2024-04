Neto detona presidente do Corinthians por preço de ingressos

Neto afirmou que o Corinthians tem que baixar o preço dos ingressos (Foto: Divulgação)







Publicada em 05/04/2024 - 16:15 • São Paulo (SP)

O Craque Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou nesta sexta-feira (5) o presidente do Corinthians, Augusto Melo, pelos valores dos ingressos da partida entre Corinthians e Nacional, do Paraguai, na Neo Química Arena, na terça-feira (9), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Os preços chegam na casa dos R$ 550.

- Você veio com discurso que ia fazer o Corinthians para o povo. Se o Corinthians é do povo, você não pode fazer o que você fez, botar o valor do ingresso desse jeito. Não é Champions League, não é Premier League. Agora, se vocês não têm dinheiro, se vocês estão quebrados, como foi deixado pela outra administração, 16 anos arregaçando o Corinthians, vocês não podem fazer isso. Que time do povo é esse? Augusto, você tem que baixar agora os preços dos ingressos - detonou Neto.

Neto acrescentou que a direção do clube não está senda justa com o torcedor do Corinthians.

- Pior que o torcedor paga e ainda sofre para assistir 'jogadorzinhos'. A torcida do Corinthians não deveria ir - disse.