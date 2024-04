Até o momento, o Corinthians contratou onze jogadores para a disputa da temporada 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 05/04/2024 - 11:20 • São Paulo (SP)

A Corinthians não planeja reforçar o elenco dirigido pelo técnico António Oliveira na atual janela de transferências, que ocorre entre os dias 1 e 19 de abril. A direção entende que conseguiu promover a renovação prometida durante campanha, mas continua atenta a eventuais oportunidades de mercado.

Ao todo, foram onze atletas contratados para disputa da atual temporada e aproximadamente R$130 milhões investidos. Outro fator que dificulta a inscrição de novos jogadores é a elevada folha salarial, avaliada em cerca de R$ 20 milhões - uma das maiores do país.

Contratado como novo diretor de futebol do clube, em fevereiro deste ano, Fabinho Soldado revelou estar monitorando o mercado, mas que o momento da instituição é de reestruturação (dentro e fora de campo).

Portanto, o Timão deve disputar as primeiras rodadas do Brasileirão com o mesmo grupo de jogadores que iniciou a campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

REFORÇOS DO CORINTHIANS PARA 2024

Após uma campanha decepcionante na última edição do Campeonato Brasileiro, que quase culminou no descenso da equipe à Série B, o Corinthians promoveu uma grande reformulação em seu elenco. Nomes como Renato Augusto, Giuliano e Gil, referências do time, não tiveram seus vínculos renovados. Além deles, o lateral-esquerdo Fábio Santos, que se aposentou dos gramados, também deixou o clube.

Para o lugar dos veteranos, o Corinthians apostou em um "pacotão" de onze contratações. Dessas, ao menos cinco são titulares da equipe, com os meias Rodrigo Garro e Raniele entre os principais destaques neste início de 2024.

▪️ Cacá- zagueiro

▪️ Félix Torres - zagueiro

▪️ Gustavo Henrique - zagueiro

▪️ Matheuzinho - lateral-direito

▪️ Hugo - lateral-esquerdo

▪️ Palacios - lateral-esquerdo

▪️ Coronado - meia

▪️ Garro - meia

▪️ Raniele - meia

▪️ Pedro Henrique Konzen - atacante

▪️ Pedro Raul - atacante







Contratado junto ao Cuiabá, Raniele é titular absoluto do Corinthians em 2024 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians