(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 12:37 • São Paulo (SP)

André Cury, um dos empresários mais influentes no futebol brasileiro, ingressou com um pedido na Justiça contra o Corinthians cobrando R$ 7.535.018,33 pelo não pagamento de um empréstimo feito para o clube em 2020. A informação foi divulgada pelo Blog do Paulinho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No início de 2020, o Corinthians solicitou um empréstimo de R$ 3,2 milhões a André Cury. O clube não honrou com o pagamento das parcelas e, em abril de 2023, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves chegou a um acordo com o empresário para pagar R$ 5.947.443,81 milhões, valor corrigido pelos juros. O Timão novamente não cumpriu com os prazos, e o valor está na casa dos R$ 7 milhões.

A diretoria alvinegra possui três dias para realizar o pagamento. Caso contrário, o clube pode ter o repasse de direitos de transmissão de TV bloqueado.

André Cury é o representante de Yuri Alberto (Foto: Reprodução)

➡️ Veja os grupos e datas dos confrontos no Paulistão

Além de André Cury, o empresário Carlos Leite também havia ingressado na Justiça contra o clube e cobrava R$ 10 milhões, mas a Justiça de São Paulo suspendeu o pagamento à empresa RC Consultoria Esportiva.