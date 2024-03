Rodrigo Garro em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 08/03/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians promoveu uma verdadeira revolução em seu elenco nesta janela de transferências. Após lutar contra o descenso à Série B na última temporada, a diretoria do Timão, encabeçada por Augusto Melo, contratou 11 atletas, de diferentes setores, e conseguiu cumprir uma das principais promessas da nova gestão: reforçar e rejuvenescer o plantel.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Cinco desses atletas já são titulares da equipe comandada por António Oliveira. Félix Torres, contratado junto ao Santos Laguna (México), forma a dupla de zaga titular ao lado de Gustavo Henrique, que chegou sem custos ao clube do Parque São Jorge após rescindir seu contrato com o Valladolid (Espanha).

Na lateral-esquerda, dois reforços concorrem pela vaga entre os onze iniciais. Hugo, conhecido por suas habilidades defensivas, contou com a lesão de Palacios - em sua partida de estreia com a camisa do Timão - para "vencer" a disputa.

O meio-campo foi completamente reestruturado. Renato Augusto e Giuliano, dispensados pelo Corinthians, deram lugar a Rodrigo Garro e Raniele. A dupla se adaptou instantaneamente e passou a ditar o ritmo da equipe, que pressiona seus rivais com maior eficácia.

Reforço do Corinthians, Raniele foi contratado junto ao Cuiabá (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O setor ofensivo é o único que não conta com novidades entre os titulares. Em grande fase, Yuri Alberto atua como a referência do time, que conta com o jovem Wesley na ponta esquerda, e Romero na direita.

No entanto, o trio tem a "sombra" de Pedro Raul e Pedro Henrique. O camisa 20, assim como Palacios, teve sua adaptação retardada em razão de uma lesão muscular, mas, diferente do lateral, já retornou aos gramados e foi fundamental na vitória do Timão diante do Santo André. Pedro Henrique, por sua vez, é visto atualmente pela comissão técnica como o reserva imediato para ambas as pontas.

CONFIRA TODAS AS CONTRATAÇÕES DO CORINTHIANS NESTA JANELA DE TRANSFERÊNCIAS