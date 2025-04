Benja detona Corinthians após derrota para o Palmeiras e manda recado a Ramón Díaz

Palmeiras x Corinthians foi o grande jogo desta noite de sábado (12). A derrota de Timão irritou Benjamin Back, que mandou recado para o técnico Ramón Díaz em seu perfil pessoal no Instagram. Os gols do jogo foram marcados por Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez para o Palmeiras.

- Ramón Díaz, você poupou o time contra o América de Cáli para fazer isso hoje? E não adianta querer colocar a culpa toda no Donelli. No primeiro gol, o Carrillo abriu para o Piquerez. No segundo, o Martínez errou um passe. O Corinthians não jogou nada. Foi ridículo. Chega de Ramón Díaz - disse Benja.

O Palmeiras dominou o Corinthians, na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Para Benja, o resultado final ficou barato para o Timão.

- O torcedor do Corinthians tem que se ajoelhar e agradecer a Deus que perdeu só de 2 a 0 para o Palmeiras. O primeiro tempo foi ridículo. E o segundo tempo conseguiu ser mais ridículo ainda. Corinthians morto em campo, apático, covarde. Precisa avisar esse time que o Campeonato Paulista já acabou. Vai viver disso ate quando?

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.

O que vem por aí para Palmeiras e Corinthians?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Corinthians recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, às (16h). Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.