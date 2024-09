Lucas Piccinato em coletiva pelo Corinthians após o título (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 14:06 • São Paulo (SP)

Lucas Piccinato, técnico da equipe feminina do Corinthians, concedeu entrevista coletiva após o título do Campeonato Brasileiro. Criticado ao longo da competição, o comandante respondeu as reclamações de torcedores com humildade após seu primeiro troféu nacional à frente das Brabas.

- É um momento muito especial. Ser campeão brasileiro não é algo que acontece todo dia, então estou muito contente de ganhar isso com o grupo que com o Corinthians. No ano todo eu sabia a pressão que era estar aqui por substituir o trabalho anterior, mas isso não tira o quanto eu tenho minha capacidade de fazer meu trabalho e fazer com que o Corinthians seguisse vencedor. Fizemos uma final muito segura, soubemos jogar de um jeito soberano, e agora vamos comemorar um pouco - afirmou o treinador.

O Corinthians levou seu sexto troféu - o quinto seguido - neste domingo (22), após vencer o São Paulo por 2 a 0 na Neo Química Arena. O primeiro jogo já havia terminado em vitória alvinegra por 3 a 1 no MorumBIS. Lucas analisou a tranquilidade obtida por seu time na decisão.

- Fizemos um bom primeiro tempo, dominamos todas as ações até os 40 minutos do primeiro tempo. Depois tomamos alguns sustos e perdemos a cabeça, mas voltamos do intervalo mais vivos, com mais alternativas, e ganhamos mais espaços. Sabíamos que nesses espaços conseguiríamos encontrar as chances e marcamos os gols - disse Piccinato.

