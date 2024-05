Em busca de novas lideranças, Corinthians pode perder último ‘medalhão’

(Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians viu a saída de Cássio, não pretende renovar com Paulinho e pode se despedir de Fagner ao final da temporada. A reformulação no elenco também faz parte de uma busca por novas lideranças no vestiário.

Ao contrário de Cássio, Fagner planeja cumprir seu contrato com o Corinthians até o final do ano, mas conversas entre o staff do atleta e a diretoria do Timão só devem acontecer no fim da temporada. O jogador quer seguir atuando, mas deixou em aberto seu futuro no clube.

- É difícil falar. Vou cumprir meu contrato, não estou pensando nisso agora. O trabalho tem que ser feito dentro de campo, e quando chegar a hora de decidir sair ou ficar, vou sentar com a diretoria e meus empresários. Estou bem tranquilo e quero fazer o melhor dentro de campo - disse Fagner após a vitória sobre o América-RN.

Com a possibilidade de Fagner deixar o Corinthians, o vestiário perderia mais uma importante liderança no vestiário, mas há candidatos para ocupar as lacunas deixadas pelos ídolos.

Fagner em ação contra o América-RN pelo Timão, na Copa do Brasil (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Raniele desponta para se tornar peça fundamental dentro do elenco corintiano. Embora o volante tenha dúvidas sobre o perfil necessário para ser uma das lideranças, ele é abraçado não apenas pelo elenco e torcida, como por António Oliveira.

Antes de trocar o Corinthians pelo Cruzeiro, Cássio também apontou os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres como possíveis novas lideranças para o Timão no futuro. Ambos foram contratados pelo Timão em 2024, primeiro ano de mandato do presidente Augusto Melo.