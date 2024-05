Corinthians admite culpa no ‘caso Veríssimo’ e retoma relação com empresário por reforço

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Em busca de reforços para o Corinthians, Augusto Melo admitiu culpa na saída de Lucas Veríssimo e ‘aparou as arestas’ com Paulo Pitombeira. O empresário agencia a carreira tanto do zagueiro quanto de Erick Pulga, atacante do Ceará que interessa ao Timão.

O presidente do Corinthians reconheceu um erro de comunicação com o Benfica, clube que detinha os direitos federativos de Lucas Veríssimo, e disse que o empresário do atleta enviou o contrato à diretoria alvinegra, que não assinou o acordo.

- Esses dias conversei com o empresário dele, porque eu tinha esse mal-estar, achava que o empresário dele era culpado. Mas não. O empresário tentou até o último minuto para que ele ficasse. O erro foi nosso. Ouvi a versão do empresário, não ouvi a versão do jogador. A versão do empresário é que estava tudo certo, mandava e não assinava. O erro foi nosso. Eu assumo - disse Augusto durante participação no podcast Cross.

Após a reunião entre Augusto Melo e Paulo Pitombeira, o empresário decidiu não executar a dívida pendente com o Corinthians. A reaproximação entre as partes pode ser fundamental para a possível chegada de Erick Pulga.

O Timão sondou a situação do atacante de 23 anos, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. O Vozão quer no mínimo R$ 15 milhões para negociá-lo. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

Além de um ponta, o Corinthians também busca um meia para encorpar o elenco. O técnico António Oliveira não poderá contar com Maycon para o restante da temporada, já que o camisa 7 se recupera de lesão e só volta na próxima temporada. Além disso, Paulinho, cujo contrato com o Timão expira ao final de junho, não deve ter o vínculo renovado.