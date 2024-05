(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 16:25 • São Paulo (SP)

A VaideBet, patrocinadora máster do Corinthians, se pronunciou oficialmente quanto às recentes polêmicas envolvendo o contrato da empresa de apostas esportivas com o Timão.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Na nota, a VaideBet reitera ter falado apenas com Alex Cassundé para chegar no Corinthians. Ele é o dona da Rede Social Media Design LTDA, que recebeu R$25,2 milhões do clube pela intermediação do negócio. A VaideBet monitora os próximos passos e não descarta rescindir o contrato com o Corinthians.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

Veja na íntegra o comunicado emitido pela VaideBet, patrocinadora do Corinthians

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

"A VaideBet informa que tem acompanhado atentamente as publicações e manifestações envolvendo o comissionamento do contrato de patrocínio ao Sport Club Corinthians Paulista, e que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso.

Durante as últimas semanas, a VaideBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira (20).

Desde o primeiro momento, a VaideBet foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio.

A VaideBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos."

Sérgio Moura, chefe do marketing do Timão, pediu afastamento em meio a denúncias (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)