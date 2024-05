Multa de Carlos Miguel gera alerta no Corinthians, e clube abre conversas por renovação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 11:48 • São Paulo (SP)

Estabelecido como novo goleiro titular do Corinthians, Carlos Miguel iniciou conversas com para renovar seu vínculo com o clube. O atual contrato do jogador é válido até dezembro de 2025, mas a diretoria planeja aumentar a multa do atleta, que recebeu sondagens no início da temporada, e se proteger de eventuais propostas.

Isso porque a multa rescisória de Carlos Miguel para clubes do exterior será reduzida de forma drástica em 2025. O valor, que é fixado em 50 milhões de euros até dezembro, cai para apenas 4 milhões de euros a partir da virada do ano.

- Carlos Miguel tinha um contrato que a multa até dezembro era 50 milhões de euros. Em janeiro, se torna 4 milhões de euros. Nunca vi isso. Já chamamos empresário, Carlos quer ter sequência, conversei com ele. Certeza que não teremos problema - revelou o presidente Augusto Melo, em entrevista ao canal "Cross".

No Corinthians desde 2021, Carlos Miguel recebeu sua primeira sequência como titular sob o comando de António Oliveira. O camisa 22 venceu a disputa com Cássio, barrado após a partida contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana e que, posteriormente, acertou sua ida ao Cruzeiro.

Ao todo, o goleiro possui 22 partidas pela equipe profissional do Corinthians, sendo metade delas nesta temporada, e apenas duas derrotas.

