Com time alternativo, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Goiás, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Guilherme, de pênalti, abriu o placar no segundo tempo, mas as alterações de Luxemburgo surtiram efeito positivo, e Maycon igualou a partida. Assim, o Timão segue sem ser derrotado pelo Esmeraldino em Itaquera.