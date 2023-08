O atacante tem disputado a posição no ataque deixado por Róger Guedes, vendido para o Al-Rayyan, do Qatar. O garoto é o atleta com as características mais próximas do ex-camisa 10, pois joga pelo lado esquerdo, é veloz e tem boa capacidade no mano a mano contra os zagueiros. Porém, algumas falhas nas tomadas de decisão têm incomodado Luxemburgo. Assim, o jogador tem alternado as condições no elenco e alternado em atuações com Biro e Romero.