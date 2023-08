Ainda que a situação esteja encaminhada, o clube do Parque São Jorge ainda não fechou a venda do defensor e conversa para enquadrar as questões financeiras de modo que agrade as duas partes. Nesse momento, o valor conversado é de 13 milhões de euros (R$ 68,4 mi, na cotação) mais 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) a serem recebidos por meio de bonificações na primeira temporada do atleta na Europa. A direção corintiana até está disposta a aceitar esse valor, mas deseja manter parte do percentual que possui em relação ao profissional, que hoje é de 80%. A ideia é repassar 60% ao Forest e permanecer com 20%. Os 20% restantes pertencem ao jogador e ao estafe dele.