Andrés Sanchez notifica Augusto Melo e ex-parceira do Corinthians

Andrés Sanchez notificou atual presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 06/11/2024 - 16:50 • São Paulo (SP)

Andrés Sanchez vai notificar Augusto Melo e a ex-consultora do {Corinthians}, Ernst & Young, por uma cláusula no contrato de “Verificação de Antecedentes e Triagem” entre a empresa e o clube que permitia a investigação de dados dos familiares de dirigentes das antigas gestões do Timão.

➡️Corinthians: veja qual deve ser a pena de detidos por atirarem cabeça de porco

A informação foi divulgada pela repórter Lívia Camilo, do UOL e confirmada pelo Lance!. O ex-presidente do Corinthians fez o registro de notificação extrajudicial em cartório na última terça-feira (5). A ferramenta jurídica é uma forma de exigir uma ação ou resposta das partes envolvidas, sem que seja necessário recorrer a um processo judicial.



Entre janeiro e julho deste ano, a Ernst & Young fez consultoria ao Corinthians, até o momento em que o clube rompeu o contrato que inicialmente era de três anos. Contratada para ajudar a gestão de Augusto Melo, iniciada neste ano, a empresa foi tinha a obrigação de gerir a governança e controles internos do Timão.

Uma cláusula controversa do contrato entre as partes era a de “Verificação de Antecedentes e Triagem”, que permitia a verificação da empresa sobre dados dos ex-dirigentes e seus familiares.

Ex-presidente do Corinthians notificou Augusto Melo e ex-parceira do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

A cláusula

Background Check & Screening:

a) Mapeamento dos dirigentes da antiga gestão do Corinthians - incluindo abertura familiar

Os dirigentes que serão objeto de background check serão validados previamente com o Corinthians;

b) Identificação de participações em empresas e relacionamentos;

c) Cruzamento dessa informação com as estruturas das empresas analisadas

Confirmou

Em entrevista ao LANCE!, Andrés Sanchez confirmou que notificou Augusto Melo e a Ernst & Young. Presidente do Corinthians entre 2007 e 2011, e 2018 a 2020, o ex-dirigente afirmou que a investigação de familiares é algo fora da lei.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- Investigar e auditar as gestões anteriores é obrigação. Agora, investigar os familiares é crime - afirmou o ex-dirigente do Timão.

Nem o clube alvinegro, nem Augusto Melo, se posicionaram oficialmente sobre a notificação.