O Corinthians recebe o Palmeiras neste domingo (31), na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de um elenco repleto de estrelas como Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, a grande sensação é o jovem de 18 anos Gui Negão, cria do Terrão.

Gui Negão ganhou espaço no time após a cirurgia de hérnia de Yuri Alberto, titular da posição, e desde então mantém desempenho consistente. Em oito partidas, sendo quatro como titular, marcou três gols e precisou de apenas 133 minutos em campo para participar de um tento, com média de um gol a cada 50 minutos jogados.

O atacante finalizou sete vezes, sendo três no gol, o que representa 2,3 finalizações por gol, mantendo aproveitamento perfeito nas grandes chances, 3 em 3. Além disso, contribuiu com três passes decisivos, sofreu em média 1,8 falta por jogo e registrou 34% de eficiência nos duelos.

A tendência é que Gui Negão seja novamente titular no clássico contra o Palmeiras, seu primeiro dérbi no profissional, e que tente repetir o sucesso que teve nos confrontos contra o rival na base. O atacante já marcou contra o Alviverde nas categorias de base: pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2023, balançou as redes, embora não tenha evitado a derrota, e, em 2018, pelo Sub-11, também deixou sua marca.

O sucesso de Gui Negão não se restringe apenas ao confronto contra o Palmeiras. Pelo Sub-17, o atacante disputou 50 partidas e marcou 12 gols, enquanto no Sub-20 participou de 49 jogos, também anotando 12 tentos. Os números refletem sua regularidade e a capacidade de contribuir ofensivamente em diferentes categorias de base.

Gui Negão está em alta no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Apoio de Dorival Jr no Corinthians

O treinador do Corinthians optou por barrar Héctor Hernández, antigo substituto imediato de Yuri Alberto, e apostou no garoto de 18 anos. Desde então, a Cria do Terrão marcou contra Bahia, Vasco da Gama, pelo Brasileirão, e Athletico Paranaense, na Copa do Brasil.

Após a vitória diante do Furacão, Dorival Júnior falou sobre sua escolha e elogiou o trabalho de Gui Negão durante os treinamentos.

— O trabalho que ele vem desenvolvendo, que ele vem executando, a entrega, comprometimento, se dedicando ao máximo, combatendo, buscando espaço, atacando o adversário, isso tudo está sendo coroado pelo belo trabalhado que está desenvolvendo — comentou.

Gui Negão pelo profissional do Corinthians