Eliminado da Libertadores, Corinthians disputará a Sul-Americana

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, com gols de Félix Torres e Carrillo. A vitória não foi suficiente para a classificação do Timão à fase de grupos da Libertadores, pois o placar agregado ficou 3 a 2 para os equatorianos. Eliminado, o clube alvinegro terá que se contentar em disputar a Copa Sul-Americana.

Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 na Neo Química Arena, mas não conseguiu reverter desvantagem (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Os clubes eliminados na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores entram na fase de grupos do outro torneio continental. O Timão está no Pote 4 e o sorteio da Sul-Americana será na segunda-feira (17). Além do clube alvinegro, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória são os outros brasileiros classificados para a competição.

O torneio será disputado entre 5 de março e 22 de novembro. A decisão, assim como nos últimos anos, será em jogo único. Nesta temporada, a decisão será no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Retorno

O Corinthians nunca conquistou a Copa Sul-Americana, único título que falta para o clube vencer todas as competições possíveis. A equipe chegou perto na última temporada, quando foi eliminada pelo Racing, da Argentina, nas semifinais.

Sob o comando de Ramón Díaz, o Timão superou RB Bragantino e Fortaleza ao longo do torneio. Na fase semifinal, empatou por 2 a 2 com os argentinos na Neo Química Arena, mas acabou derrotado por 2 a 1 no El Cilindro, em Avellaneda.

As melhores campanhas do Corinthians na Sul-Americana foram em 2019, 2023 e 2024, todas terminando na fase semifinal.