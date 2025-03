Ex-jogador da base acusa o Corinthians e pede R$ 3,4 milhões na Justiça

Ex-jogador da base do Corinthians, Kauê Souza entrou na Justiça e cobra R$ 3,4 milhões do clube paulista. Ele pede valores por acidente de trabalho, indenização, dano moral e pensão vitalícia.

Kauê foi atleta da formação do Corinthians entre 2019 e 2024. O meio-campista chegou para a categoria sub-19 após passagens pelas bases do São Paulo e do São Bernardo.

No período, ele passou por seis renovações de contrato, sendo cinco delas devido às lesões sofridas, principalmente a do tendão patelar do joelho direito, em maio de 2021. Kauê não passou por cirurgia e fez apenas tratamento com a fisioterapia do clube.

Após um curto empréstimo ao Marcílio Dias, onde não conseguiu disputar um jogo, o volante retornou para o Timão. O médico Joaquim Grava realizou novos exames e determinou a intervenção cirúrgica de urgência, em março de 2022.

Três meses depois, em maio, Kauê seguia reclamando de dores no Corinthians, e o médico corintiano Cesar Janovsky entendeu a necessidade de nova cirurgia para a correção da anterior. Apesar do diagnóstico, a ação médica não foi realizada neste momento e nem em agosto, quando Janovsky reiterou a demanda pela cirurgia.

No final de 2022, o atleta fez infiltrações no joelho para amenizar o quadro, mas também não conseguiu entrar em campo na temporada seguinte. Kauê seguiu, então, com fisioterapia até abril de 2024, quando não teve mais o contrato renovado com o Corinthians. O jogador não disputou nenhuma partida entre 2021 e 2024, período entre a lesão, cirurgia e tratamento.

- O Kauê era uma grande promessa. Infelizmente, sofreu uma gravíssima lesão em abril de 2021, passando por cirurgia e ficando mais três anos em tratamento no departamento médico do clube. Quando o contrato encerrou, ele ainda não estava recuperado e, mesmo assim, não foi prorrogado. Os impactos da grave lesão e dificuldades na reabilitação diminuíram a capacidade laborativa do atleta, que hoje convive com as sequelas do acidente e impactam negativamente na continuidade de sua carreira - comentou Filipe Rino, advogado do atleta, ao L!.

Procurado pela reportagem, o Corinthians afirmou que vai esperar a perícia dentro da ação judicial para saber se tem responsabilidade no caso do jogador Kauê.

Kauê Souza, em jogo contra o Inter. Foto: Agência Corinthians

Lesão igual a de Garro

A contusão de Kauê é semelhante ao do meia Rodrigo Garro. O jogador argentino tem dores no joelho e não deve atuar contra o Barcelona, do Equador, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores, nesta quarta-feira (12), às 21h30, na Neo Química Arena - na ida, o Timão perdeu por 3 a 0.

Garro sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o fim do último ano, o que o fez perder os primeiros jogos desta temporada. O meia admitiu que a lesão o incomoda no dia a dia e nas partidas, mas tenta atuar no sacrifício.

Carreira de Kauê pós-Corinthians

Atualmente com 24 anos, Kauê tem contrato com o Inhumas-GO. Nesta temporada, ele participou de um jogo, em 29 de janeiro, contra a Aparecidense - jogou por 20 minutos.

No ano passado, o meia fez cinco jogos, sendo quatro como titular, e marcou um gol pelo Itaberaí, também de Goiás. Kauê jogou por 335 minutos.