Eliminação impacta finanças e obriga Corinthians a rever planejamento

O Corinthians foi eliminado de maneira precoce na Pré-Libertadores. Nesta quarta-feira (12), o Timão venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas não reverteu a desvantagem de três gols obtida pelo adversário no jogo de ida, no Equador.

Seguindo os valores do último ano, a participação na fase de grupos da Libertadores renderia R$ 17 milhões aos cofres do Corinthians, além de R$ 1,7 milhão por vitória. O plano orçamentário do clube, apresentado no final do ano passado, estipulava que o Timão precisava chegar, no mínimo, às oitavas de final da competição continental.

A situação financeira é uma grande preocupação no Parque São Jorge. Aprovado pelo Conselho do Corinthians, o orçamento projetou um déficit de R$ 237 milhões. Na Sul-Americana, a Conmebol ofereceu R$ 5,2 milhões aos clubes que disputaram a fase de grupos na última edição.

— A gente está eliminado da Libertadores, mas graças a deus, temos a Sul-Americana, não é a mesma premiação, mas o Corinthians é isso, tem que trabalhar, é a minha obrigação trazer receita, é o que venho fazendo. Peguei o clube em uma situação complicada, o Corinthians sem um elenco, sem um time de futebol, a gente montou, estamos montando, tem um elenco de futebol hoje, tem um grupo bom, o que falta agora é detalhes e vamos corrigir isso aos poucos — disse Augusto Melo, presidente do Corinthians, após a eliminação do clube na Pré-Libertadores.

Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Alternativas

O clube alvinegro alcançou uma de suas metas na temporada, a semifinal do Paulistão. Com a eliminação na Pré-Libertadores, restam a oitava colocação no Campeonato Brasileiro e as quartas de final na Copa do Brasil. Entretanto, Augusto Melo declarou que o Corinthians deve buscar novas receitas. Atualmente o Timão estampa nove patrocinadores em seu uniforme.

— Primeiro, conseguimos equacionar, trazendo grandes receitas, e é o que a gente vai continuar fazendo. Se não tem grandes receitas em um torneio, vamos buscar fora, porque o Corinthians é a maior vitrine do mundo. Não tenho dúvidas disso — disse o presidente na zona mista da Neo Química Arena.