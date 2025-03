‘Libertadores não podemos dar mole’, diz Romero após queda do Corinthians

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, mas o placar não foi suficiente para evitar a eliminação do Timão da Libertadores. O atacante Romero destacou o esforço da equipe para reverter o placar, mas criticou os vacilos do Corinthians na eliminatória diante do time do Equador. NO jogo de ida, o Barcelona fez 3 a 0.

— Deixamos tudo para poder classificar. Acho que deixamos muito a desejar no primeiro jogo e ficou muito difícil. Libertadores não podemos dar mole, temos que jogar os dois jogos da mesma forma. Aqui somos muito fortes, conseguimos dois gols, mas a gente sai eliminado. Queríamos estar na fase de grupos — afirmou o atacante após a vitória.

Essa é a terceira vez que o clube é eliminado precocemente na fase preliminar do torneio continental. Com isso, o Timão terá que disputar a Copa Sul-Americana nesta temporada. Em 2011, o Timão foi eliminado pelo Tolima; em 2020, caiu para o Guaraní, do Paraguai, e agora é eliminado pelo Barcelona de Guayaquil.

Agora, o Corinthians volta suas atenções para a final do Campeonato Paulista. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe enfrentará o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da decisão estadual. O confronto está marcado para às 18h30 (de Brasília).

— É continuar. Temos uma final domingo e temos que ser campeões. Libertadores é assim, eles conseguiram a vantagem no Equador. Mesmo assim nós tentamos, tivemos muitas chances. Conseguimos uma vitória de 2 a 0, que não é fácil, mas infelizmente não alcançamos e estamos fora — finalizou Romero.

