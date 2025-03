Hugo Souza analisa derrota na Libertadores e vê aprendizado no Corinthians

O Corinthians venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, mas foi eliminado na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. O clube alvinegro não conseguiu reverter uma desvantagem de três gols após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, no Equador. Após a partida, Hugo Souza lamentou a eliminação precoce e tirou lições do fiasco no torneio continental.

— A gente pagou pelo que foi feito no último jogo. O que tiramos de aprendizado é que não podemos relaxar em nenhum momento. O que dói mais é saber que perdemos para um adversário que éramos melhores, demos essa oportunidade para eles, hoje mostramos que nosso time é isso aí, mas não foi suficiente para se classificar. Agora é virar a chave porque temos uma final no domingo e queremos ser campeões — disse o goleiro na zona mista da Neo Química Arena.

Hugo Souza lamentou a eliminação na Pré-Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

'Virada de chave'

O Timão não terá muito tempo para lamentar a eliminação. No domingo (16), o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Hugo Souza acredita que a equipe tem capacidade de vencer o rival e vê o título estadual como um recomeço na temporada.

— Eu acho que tivemos boas atuações tanto que estamos em uma final de Campeonato Paulista, o que fazia um tempo que não acontecia, então acho que tivemos jogos pontuais que não podíamos não dar o nosso melhor e infelizmente não conseguimos fazer, não adianta se lamentar agora, é uma eliminação que dói bastante, mas não está tudo acabada, temos toda uma temporada pela frente, podemos recomeçar a temporada depois de uma pancada sendo campeão, isso que vamos buscar e lutar até o final porque pode nos dar outro ânimo e projeção no cenário nacional para disputar os outros títulos.