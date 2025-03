Corinthians: Ramón Díaz lamenta que gols tenham saído tarde e elogia Memphis

O técnico Ramón Díaz lamentou a eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores. Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, o treinador lamentou que os gols saíram tarde, e o time não tenha conseguido levar a decisão para os pênaltis. Mesmo com um jogador a mais após a expulsão de Leonai, o Timão não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro jogo.

— Nossa estratégia era pressionar desde o início, sem deixar o adversário sair jogando. Criamos algumas chances, mas não conseguimos marcar. O gol saiu muito tarde. Havíamos falado com os jogadores que precisávamos marcar entre 15 e 20 minutos, porque temos potencial para isso. Mas não fomos precisos. Criamos oportunidades, mas não as aproveitamos. O time foi intenso, deu o máximo, mas não conseguimos converter as chances criadas. Isso gera frustração. Na minha visão, demoramos para marcar o primeiro gol. O plano era pressionar e marcar cedo, entre os 15 e 20 minutos, mas não conseguimos — falou Ramón.

O primeiro gol do Corinthians, marcado por Félix Torres, saiu aos 39 minutos da etapa inicial. Já o segundo gol, de Carrillo, também aconteceu aos 39 minutos, mas do segundo tempo.

A atuação de Memphis Depay foi analisada pelo treinador. O holandês participou do segundo gol, mas teve desempenho discreto. Ramón, no entanto, saiu em defesa do camisa 10, destacando seu protagonismo e importância no elenco.

— O Memphis está sendo um grande protagonista no Corinthians. Mas não só ele, todo o grupo vem trabalhando muito. O time está evoluindo bastante e crescendo. Tivemos dificuldades em algumas jogadas associativas e na finalização, mas estamos sendo protagonistas. Acho que dirigentes e torcedores estão contentes com o que Memphis e o grupo estão fazendo. Infelizmente, estamos tristes porque não conseguimos a classificação, mas o time deu tudo de si. Hoje, os jogadores deram a vida em campo, sabendo que no domingo temos um jogo importante. Mesmo assim, deram o máximo da capacidade — afirmou Díaz.

Com a eliminação, o Corinthians disputará a Copa Sul-Americana desde a fase de grupos, com seis jogos antes do mata-mata.

— Não conseguimos exatamente o que queríamos e o que a torcida esperava. Estamos tristes porque tínhamos um sonho compartilhado, e quando essas coisas acontecem, dói. E dói muito, porque jogar a Libertadores é algo muito importante para o clube, para nós, para os jogadores, para todos. Estávamos confiantes porque temos um time que, em vários momentos, joga muito bem. Tivemos algumas oportunidades de finalização, mas não fomos tranquilos na criação das jogadas do meio para frente. Criamos muitas chances, mas não conseguimos concretizá-las.

Agora, o foco da equipe se volta para a final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo contra o Palmeiras acontece no Allianz Parque, neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), e a decisão será no dia 27 de março, após a Data Fifa.

— Os jogadores sabem da importância que teremos que jogar. É uma final. Não se chega sempre às finais. Temos a possibilidade de jogar uma final, e sabem que estão dando a vida para o Corinthians. Estamos tratando de não cometer erros, mas temos que recuperar rapidamente, ver o que fizemos de bom e ruim para a equipe seguir melhorando. Tem que corrigir o que fizemos mal. O chip será mudado amanhã, trabalharemos para recuperar os jogadores, fazer um trabalho em conjunto para chegarmos a 100% para o jogo contra o Palmeiras — finalizou o treinador alvinegro.