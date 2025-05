Elenco do Corinthians reage à convocação de Hugo Souza à Seleção; veja vídeo

A convocação de Hugo Souza para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) foi motivo de comemoração para o elenco do Corinthians. Parte do elenco alvinegro celebrou o feito junto ao goleiro de 26 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em vídeo divulgado pelo Timão nas redes sociais, Hugo e outros jogadores aparecem assistindo à entrevista de coletiva do técnico Carlo Ancelotti no aeroporto, antes de embarcar para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Huracán pela Copa Sul-Americana na terça-feira (27). Quando o treinador italiano anuncia o nome do arqueiro, ele e parte da delegação corintiana saltam das cadeiras e comemoram o acontecimento. Assista às imagens abaixo.

Via stories do Instagram, o atacante Andre Carrillo compartilhou foto do elenco do Corinthians com o goleiro, que segura uma camisa do Brasil. O peruano parabenizou o companheiro.

continua após a publicidade

Elenco do Corinthians comemora convocação de Hugo Souza à Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / Instagram @18andrecarrillo)

Hugo volta à Seleção após quase sete anos

Hugo Souza foi convocado por Tite em agosto de 2018, quando ainda defendia as categorias de base do Flamengo. Na ocasião, o atleta esteve no elenco que venceu os EUA, por 2 a 0, e El Salvador, pelo placar de 5 a 0, em amistosos pela Seleção Brasileira.

A segunda convocação da carreira reafirma a boa fase de Hugo. O goleiro veio ao Corinthians em julho do ano passado, vindo do Chaves, clube modesto de Portugal. Se reencontrou no Timão e se tornou um dos principais nomes da equipe.

continua após a publicidade

As boas atuações renderam pré-convocações com Dorival Júnior, atual treinador do Corinthians, e antigo técnico da Seleção Brasileira, mas o retorno oficial veio com o italiano Carlo Ancelotti.

O Brasil encara o Equador no dia 5, em Guayaquil. Cinco dias depois, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena, casa do Timão.