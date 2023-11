A uma semana das eleições no Corinthians, a política no Parque São Jorge fica cada vez mais quente. No sábado (25), os sócios patrimoniais e remidos (que não precisam pagar mensalidade) do clube social decidem o que querem para os próximos três anos e terão de escolher entre dois candidatos: André Negão e Augusto Melo. Um desses nomes sucederá Duílio Monteiro Alves.