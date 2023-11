Antes da bola rolar no confronto entre Flamengo e Palmeiras, que terminou com vitória rubro-negra por 3 a 0, Leila Pereira foi "celebridade" com torcedores adversários no Maracanã. Quando a torcida do Mengão percebeu a presença da presidente palmeirense no gramado, pediram fotos, fizeram acenos e ela respondeu com gestos de corações.