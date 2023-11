- A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que, na manhã desta sexta-feira (17), representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, tendo o Clube Esportivo apresentado uma proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do Contrato de Financiamento firmado para a construção do Estádio Arena Corinthians. A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas - informou a Caixa em comunicado assinado por Luiz Felipe Figueiredo de Andrade, diretor de Finanças e Relações com Investidores do banco.