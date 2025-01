Dupla do Corinthians é registrada no BID e pode atuar na estreia do Paulistão

O Corinthians conseguiu regularizar e inscrever o goleiro Hugo Souza e o atacante Romero no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com o registro, os jogadores poderão ser inscritos na lista inicial do Timão para a disputa do Campeonato Paulista.

O antigo vínculo dos jogadores terminaram na virada do ano. O Corinthians contratou Hugo Souza em definitivo por mais quatro temporadas, após uma 'novela' com o Flamengo, antigo detentor dos direitos do goleiro, que dificultou a negociação. Romero renovou por mais um ano.

A direção do clube alvinegro também inscreveu Breno Bidon, que terá um novo contrato até 2029. O antigo vínculo do atleta era válido até 2028, mas o Corinthians optou por estender o compromisso com uma nova multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões) para clubes do exterior como uma forma de se defender do assédio de times europeus ao jovem de 19 anos.

Goleiro Hugo Souza renovou com o Corinthians por mais quatro temporadas (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reforços no Paulistão

A primeira lista de jogadores inscritos no Paulistão será enviada pelo Corinthians nesta terça-feira (14). Novos atletas poderão ser adicionados até o dia 11 de fevereiro, tanto na Lista A, com adições especiais, quanto na Lista B, que não possui limite de registros.

Entretanto, para atuar na estreia da competição, era necessário o registro até a quarta-feira (14). Hugo Souza e Romero podem reforçar o Corinthians na partida contra o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.

A intenção da comissão técnica do Corinthians é poupar os titulares que terminaram o Brasileirão nas primeiras rodadas do Paulistão. Hugo Souza deve ser um desfalque para o confronto em Bragança Paulista. Por outro lado, Romero terminou a temporada na reserva e tem chances de iniciar o jogo entre os titulares.