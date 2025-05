Dorival Júnior justifica ausência de titulares em sua estreia pelo Corinthians

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, marcou a primeira partida de Dorival Júnior no comando do clube alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador poupou diversos titulares em sua primeira partida pelo Timão, como Raniele, Yuri Alberto e Carrillo, pilares da equipe. A vitória saiu dos pés de Héctor Hernández, um dos jogadores que ganhou oportunidade no duelo.

Após o confronto, Dorival Júnior justificou a decisão de entrar em campo com um time alternativo e destacou o aspecto físico do Timão ao relembrar a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, na última rodada.

continua após a publicidade

— O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Percebemos o desgaste do fim de semana, alguns jogadores já tinham ali seis ou sete jogos em sequência. Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado - disse o treinador em entrevista coletiva.

Hector Hernandez marcou o gol do Timão na vitória sobre o Novorizontino (foto: Joisel Amaral/AGIF).

Pés no chão

Com a vitória, o Corinthians abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Timão e Novorizontino voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta da terceira fase da competição nacional. Dorival Júnior valorizou o triunfo alvinegro, mas evitou uma euforia ao falar sobre o resultado positivo.

continua após a publicidade

— Esse grande resultado não aconteceu por acaso, o Corinthians precisava de um momento como esse. É um grande resultado, nada mais do que isso — disse o novo treinador do Timão.

Próximo jogo

O Corinthians de Dorival Júnior volta a entrar em campo no próximo sábado (3), contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação.