Dorival lamenta atuação e admite preocupação no Corinthians: ‘Frustrante’

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Juventude nesta segunda-feira (11), e permanece em má-fase no Brasileirão. A equipe conquistou apenas uma vitória nos dez últimos jogos pelo torneio. O resultado ruim aconteceu poucos dias após a vitória sobre o Palmeiras, que garantiu uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Após a derrota, Dorival Júnior lamentou a atuação.

continua após a publicidade

— Do que nós vínhamos apresentando nós fomos muito aquém daquilo que poderíamos fazer, e pode ter certeza que não vai faltar trabalho para recuperarmos essa condição, nós precisamos melhorar em todos os aspectos, temos consciência disso, e vamos trabalhar para que tudo aconteça — disse o treinador em entrevista coletiva no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, palco do duelo contra o Juventude.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Treinador do Timão falou após a derrota para o Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ponto de atenção no Corinthians

Uma explicação para a atuação do Timão diante do Juventude pode vir justamente da proximidade do Derby. Dorival Júnior apontou que houve uma cobrança para que a equipe mantivesse no nível de concentração após a equipe ir ao 'limite' contra o rival.

continua após a publicidade

— A minha preocupação na primeira conversa do dia, na nossa apresentação, foi justamente isso, agora temos que ter a consciência do que estamos deixando de fazer. Era uma preocupação de todos nós, em razão de termos, e isso você entende como atleta, de ir ao limite em um lado emocional e uma partida poucos dias depois, mas tivemos tempo, para nos recuperarmos, para analisar, reposicionar todos, ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria — declarou o treinador.

'Frustração'

O Juventude abriu dois gols contra o Corinthians, marcados por Gabriel Taliati e Matheus Babi. No final, Matheuzinho diminuiu o placar cobrando falta, mas não foi suficiente. Dorival Júnior revelou uma frustração com a derrota em meio a um momento de evolução.

continua após a publicidade

— Para gente fica até difícil de explicar, uma equipe que vinha com segurança, sofrendo muito pouco, e de repente, o que tivemos no jogo de hoje. Às vezes chega a ser frustrante em razão do que vínhamos apresentando — finalizou o técnico.