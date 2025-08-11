O Corinthians perdeu para o Juventude, por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para seis pontos. Com 22 pontos ganhos, o Timão estacionou na 13ª posição e está a cinco jogos sem saber o que é vencer na competição nacional. Após a partida, o comentarista Neto detonou o desempenho de alguns jogadores durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ídolo corintiano reforçou que gosta do futebol jogado por Breno Bidon, mas destacou que o volante se acha craque. Antes de finalizar, Neto alfinetou os números do atacante Talles Magno pelo Corinthians e destacou a dependência da equipe por Memphis e Carillo.

- Breno Bidon, eu gosto muito de você, mas você acha que é muito craque. O Talles Magno fez um gol em 19 jogos, a dependência do Memphis e do Carrilo é uma coisa impressionante. Não correram o que correram contra o Palmeiras. Parecia que vocês estavam passeando dentro do campo - começou Neto.

continua após a publicidade

Neto destacou a desatenção do Corinthians nos dois sofridos em Caxias do Sul, na noite desta segunda-feira (11). Segundo ele, a equipe precisa fazer um segundo turno melhor que o primeiro, já que não venceu equipes como Vitória, Bragantino e Fortaleza.

- O segundo gol foi pífio, uma coisa impressionante. O primeiro gol, então, nem se fala, a bola estava no pé do André Ramalho. O Corinthians não ganhou do Vitória, do Bragantino, do Juventude, do Fortaleza... Vocês têm que fazer um segundo turno diferente do que fizeram no primeiro turno - completou.

continua após a publicidade

Além da derrota no placar, o Corinthians não poderá contar com o atacante Romero na próxima partida, contra o Bahia, no próximo sábado (16). Isso porque o camisa 11 foi expulso após peitar o volante Jadson, aos 39 minutos da segunda etapa.

Juventude comemora um dos gols contra o Corinthians (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O que vem por aí?

As equipes voltam a entrar em campo no próximo final de semana. No sábado (16), o Corinthians recebe o Bahia às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. No mesmo dia, mas um pouco antes, às 18h30, o Juventude visita o Vitória, no Barradão, em Salvador. Os duelos são válidos pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.