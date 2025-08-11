A derrota por 2 a 1 para o Juventude, nesta segunda-feira (11), freou a empolgação do Corinthians após a classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. O clube alvinegro soma apenas uma vitória em dez partidas no Campeonato Brasileiro e acende o alerta na competição. Taliari e Babi fizeram os gols da equipe gaúcha e Matheuzinho, de falta, descontou para o Timão.

O lateral-direito do Corinthians revelou que os jogadores se cobraram antes do duelo para que o nível da atuação fosse o mesmo da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. Matheuzinho admitiu que a equipe fez uma partida abaixo das expectativas.

— A gente conversou antes da partida que, após uma vitória como a sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil, a possibilidade do time baixar um pouco era grande, e a gente conversou entre nós para que isso não acontecesse, mas infelizmente aconteceu, e esse é o resultado — disse o jogador em entrevista à "SporTV" após o duelo.

Matheuzinho, de falta, marcou o gol do Corinthians no final da partida contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Alerta ligado no Corinthians

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, no Brasileirão a situação do Corinthians no Brasileirão gera preocupação. Com 19 jogos na competição, o Timão venceu apenas uma vez nas últimas dez partidas que disputou pela competição e ocupa a 13ª colocação na tabela. Matheuzinho lamentou o resultado contra o Juventude e cobrou atitude do elenco.

— Isso não pode acontecer em uma competição, que é tão longa, mas os três pontos fazem muita diferença no final, então é difícil, não adianta ficar só falando, temos que ter atitude — concluiu o lateral-direito do Corinthians.

Próximo Jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (16), contra o Bahia, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (12), o clube alvinegro irá conhecer, em sorteio da CBF, o adversário na Copa do Brasil.