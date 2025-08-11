menu hamburguer
Web não perdoa atitude de medalhão do Corinthians em derrota: ‘Inexplicável’

Atacante é expulso com menos de 10 minutos em campo

Alfredo Jaconi recebe partida entre Juventude x Corinthians
imagem cameraCorinthians é superado pelo Juventude, no Alfredo Jaconi (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
22:09
Atualizado há 1 hora
A derrota do Corinthians para o Juventude, por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcada por um lance polêmico no final da partida. Poucos minutos após entrar na partida, o atacante Ángel Romero foi expulso por peitar o volante Jadson, da equipe gaúcha.

Aos 39 minutos da segunda etapa, cerca de nove minutos após entrar em campo, o atacante paraguaio peitou o volante Jadson por tentar retardar o reinício da partida. Após consultar o VAR, o árbitro Lucas Casagrande entendeu como agressão e expulsou o camisa 11.

O lance gerou revolta nos torcedores que demonstraram sua insatisfação nas redes sociais. Confira.

Como foi Juventude x Corinthians?

A primeira etapa foi decidida pela letalidade. O Corinthians iniciou o jogo melhor, com mais posse de bola, e rodeando a área adversária. Os meias do Timão tinham dificuldades de acertar o último passe, e a presença no campo ofensivo não rendeu frutos.

A melhor chance alvinegra aconteceu aos oito minutos. Talles Magno foi acionado nas costas da marcação, cruzou para a área e por pouco Yuri Alberto não finalizou, mas a defesa gaúcha afastou. Enquanto o Timão tinha dificuldades para transformar a posse em chances, o Juventude foi cirúrgico na primeira chance que teve.

Aos 26 minutos, Marcelo Hermes acertou bom cruzamento e Gabriel Taliari aproveitou uma desatenção da defesa do Corinthians para marcar de cabeça. O jogador voltou a balançar as redes após quatro meses.

Com a vantagem, o Juventude passou a apostar nos contra-ataques. Aos 37 minutos, quase ampliou. Gabriel Veron foi lançado nas costas da defesa do Timão, finalizou e Hugo Souza fez boa defesa. O Corinthians seguiu mais com a bola, mas foi ao intervalo em desvantagem no placar.

Thiago Carpini ajustou a marcação do Juventude no segundo tempo, e a equipe pouco sofreu nos primeiros minutos do segundo tempo. Além disso, teve mais presença no ataque, e ficou perto de ampliar o marcador no primeiro minuto, em boa finalização de Mandaca, de fora da área, que passou por cima do travessão.

O Corinthians só conseguiu responder aos 18 minutos. Rodrigo Garro fez boa jogada pela lateral, cruzou para a área e Talles Magno cabeceou para fora. A oportunidade não empolgou a equipe alvinegra, e o Juventude voltou a crescer no jogo, quase marcando novamente com Mandaca, que aproveitou cruzamento, mas viu a bola passar raspando a trave direita.

No final do jogo, aos 35 minutos, Nenê, que havia entrado há pouco, fez boa jogada, serviu Matheus Babi, que dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou sem chances para deslocar Hugo Souza. A arbitragem anulou, mas validou o gol após revisão no VAR. Na saída de bola, Romero chutou Jadson e foi expulso.

Mesmo com um a menos, o Corinthians ainda diminuiu o placar. Aos 44 minutos, Matheuzinho cobrou falta na entrada da área e diminuiu o placar.

Corinthians e Juventude se enfrentaram nesta segunda-feira (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

