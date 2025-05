Dorival Júnior promove ‘time alternativo’ na estreia da Copa do Brasil

O Corinthians encara o Novorizontino na estreia da Copa da Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o duelo será no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. Será a primeira partida do Timão sob o comando de Dorival Júnior, que promoveu muitas mudanças na escalação do clube alvinegro.

Com os desfalques de Memphis, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, o Corinthians terá um sistema de ataque diferente do considerado 'ideal'. O holandês não viajou para se recuperar um trauma na perna direita, enquanto o argentino segue fora por uma tendinopatia patelar no joelho direito. O zagueiro não viajou com o grupo para fazer um controle de carga.

Dorival Júnior mudou o esquema com três atacantes que o Corinthians vinha atuando nas últimas partidas. O treinador promoveu as entradas de Maycon, Charles, Alex Santana e Breno Bidon no meio de campo, além de Talles Magno e Héctor Hernández no ataque. Na defesa, Cacá substitui Gustavo Henrique

O Timão entrará em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Alex Santana, Charles e Breno Bidon; Talles Magno e Héctor Hernández

Humberto Louzer, treinador do Novorizontino, escalou a equipe com: Airton; Dantas, Rafael Donato, Patrick e Rodrigo Soares; Jean Irmer, Luís Oyama, e Patryck Brey; Waguininho, Pablo Dyego e Matheus Frizzo.

Dorival Júnior fará a sua estreia como treinador do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians )

Duelo decisivo na Copa do Brasil

A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional. Será a estreia do Corinthians na competição nacional, pois o Timão entrou apenas neste estágio por disputar a Pré-Libertadores, torneio em que foi eliminado na Fase Preliminar 3 para o Barcelona de Guayaquil.

O Novorizontino garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Rio Branco-AC e Operário-MS, na primeira e segunda fase, respectivamente. A equipe ocupa a décima colocação na Série B do Brasileirão.