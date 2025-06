Dorival Júnior muda estratégia e ganha reforços caseiros no Corinthians

O Corinthians segue se preparando para o confronto contra o Grêmio, no dia 12 de junho, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (7), o Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava, e Dorival Júnior aproveitou para dar chance a sete jogadores da base: os goleiros Cadu e Gustavo Milani; o zagueiro Gama; os meias Bahia, Dieguinho e Yago; e o atacante Kauê Furquim.

É a primeira semana livre de Dorival Júnior desde que assumiu o comando do Corinthians, no final de abril. O treinador não conta com oito atletas, convocados para defender as suas seleções na Data Fifa: Hugo Souza, Memphis, Félix Torres, Romero, José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Felipe Longo.

Dorival Júnior aproveita o momento para dar chance aos jovens jogadores. O treinador tem adotado uma postura de cuidado com os atletas da base, que podem ser utilizados durante a temporada. No treino da sexta-feira (6), aberto à imprensa, o técnico conversou muito com Kayke, atacante que não teve muitas oportunidades com Ramón Díaz.

É uma tendência que Dorival Júnior utilize mais jovens nas escalações do Corinthians, em meio a um elenco curto. No empate por 0 a 0 contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão, o atacante Gui Negão teve os seus primeiros minutos no time profissional.

A estratégia é uma mudança em relação à postura do Corinthians na temporada. Ramón Díaz não promoveu muitos jovens na equipe titular no último ano. A exceção é Breno Bidon, meia importante na campanha do último Brasileirão, mas que perder espaço com o argentino.

Jovens estão tendo mais oportunidades no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo e preparação

O Corinthians encara o Grêmio no dia 12 de junho, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Será a última partida do Timão antes da paralisação do torneio para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O elenco deve ter folga nas duas primeiras semanas, e posteriormente, irá treinar nos outros 15 dias.