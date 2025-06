Corinthians afasta gerente da Neo Química Arena após acusação de assédio

O Corinthians afastou Lucio Blanco, gerente de arrecadação da Neo Química Arena, funcionário do clube desde 2021. A decisão ocorreu após a Polícia Civil instaurar um inquérito para apurar denúncias de assédio moral contra uma funcionária do Timão.

A informação foi trazida pelo 'Uol'. A funcionária que teria sofrido o assédio moral é Gabriela Rosa Torres. Em Boletim de Ocorrência feito em março deste ano, a colaboradora relata episódios de "violência psicológica contra mulher", que incluem insultos, gritos e tratamento agressivo.

Um episódio relatado diz que Lucio Blanco teria tratado Gabriela de forma agressiva após a funcionária se recusar a liberar 57 pessoas sem ingresso a entrar no camarote Fielzone, o que acabou gerando inclusive um pedido de licença por saúde.

Além de Gabriela, outras três mulheres reclamaram de Lucio Blanco entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. O funcionário estava sem sua segunda passagem pelo Corinthians. A primeira foi entre 2000 e 2018, quando foi um dos responsáveis por implementar o sistema do Fiel Torcedor, programa de sócios do Timão. Ele estava no clube desde 2021.

Gabriela denunciou Lucio Blanco para Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, que não tomou nenhuma providência. A atual diretoria do clube emitiu uma nota se posicionando sobre o caso.

Caso envolve um funcionário da Neo Química Arena (Foto: Bruno Granja)<br>

Nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa por meio de seu presidente em exercício, Osmar Stabile, que tomou conhecimento do caso, afastou o funcionário de suas atribuições nesta sexta-feira (6) e instaurará procedimento investigatório interno para a apuração minuciosa dos fatos.

Se comprovados, comportamentos semelhantes de quaisquer colaboradores do Corinthians não serão tolerados pela atual gestão.

O clube investiga, ainda, quais os canais de amparo aos funcionários foram acionados e os motivos pelos quais as denúncias do referente caso não foram levadas adiante"