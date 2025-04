Dorival Júnior estreia pelo Corinthians em torneio que o levou à Seleção

O Corinthians enfrenta o Novorizontino nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida marca a estreia de Dorival Júnior no comando do clube alvinegro. A primeira partida será justamente pelo torneio que o técnico mais se destacou em seus últimos trabalhos no futebol brasileiro.

Dorival Júnior conquistou a competição em três oportunidades: pelo Santos, em 2010, Flamengo, em 2022, e São Paulo, em 2023. Os dois últimos títulos citados credenciaram o treinador para um cargo na Seleção Brasileira, onde permaneceu de 2024 a março deste ano. Além disso, foi vice-campeão com o Peixe na competição nacional em 2015.

Mesmo com o sucesso no torneio mata-mata, Dorival Júnior evitou falar sobre priorizar a competição nacional. O treinador enfatizou que o Corinthians ira focar as suas atenções em todas as partidas que disputar, seja pelo torneio, ou pelo Brasileirão.

— É muito difícil você falar em um momento como esse sobre priorizar determinada competição, não tem como fazê-lo. É um número importante, impactante, foram quatro oportunidades de estar em finais da Copa do Brasil, vou trabalhar para ter mais uma possibilidade, mas em nenhum momento vou procurar definir por uma competição ou outra — falou o novo treinador do Timão.

Dorival Júnior fará a sua estreia pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Poupar o elenco?

O Corinthians tem um calendário cheio com as disputas da Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Dorival Júnior evitou falar sobre poupar jogadores e deixou claro que quer contar com todos os atletas ao longo da temporada.

— Isso tem que ser bem trabalhado internamente, acho que você tem várias competições em sequência, é um calendário desumano, precisamos de apoio de todo o grupo de trabalho, não só uma equipe pré-definida, temos que ter esse cuidado acima de tudo e valorizar todo o elenco — disse o treinador em entrevista coletiva.

Estreia na Copa do Brasil

Inscrito no BID, a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians será nesta quarta-feira (30), contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília). O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.