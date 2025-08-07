Dorival Júnior atualiza estado de saúde de lesionados do Corinthians

O Corinthians bateu o Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Matheus Bidu e Gustavo Henrique fizeram os gols do Timão. Apesar da vitória, três jogadores tiveram que ser substituídos e preocuparam a Fiel.

continua após a publicidade

➡️Com autoridade, Corinthians conquista sua ‘maior’ vitória no Allianz Parque

Memphis deixou o jogo na primeira etapa, enquanto Carrillo e Yuri Alberto deixaram o campo no segundo tempo. Dorival Júnior promoveu as entradas de Romero, Breno Bidon e Talles Magno. Após o duelo, o treinador concedeu entrevista coletiva e atualizou o estado médico dos atletas.

— É cedo para falar, mas Memphis deve ter tido um problema mais complicado. Carrillo eu acredito que foi uma lesão num momento que ele não conseguiu tirar a perna e o Giay caiu por cima. Yuri creio que não seja nada grave — disse Dorival Júnior ainda no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Os jogadores devem ser passar por exames ainda nesta quinta-feira (7), no CT Dr. Joaquim Grava. A próxima partida do Corinthians será na segunda-feira (11), contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Carrillo saiu lesionado no segundo tempo da partida contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Estratégia de Dorival Júnior

O treinador do Corinthians tem a Copa do Brasil como objetivo na temporada e poupou os titulares nas duas últimas partidas do Brasileirão, contra Botafogo e Fortaleza. O Timão ocupa a 12ª posição na tabela de classificação.

continua após a publicidade

Com lugar garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians ainda não sabe quem será seu adversário na próxima fase. A definição será na terça-feira (12), na sede da CBF. As partidas devem ocorrer entre 27 de agosto e 11 de setembro.