Dorival Júnior exalta classificação do Corinthians e fala de prioridades na temporada

Dorival Júnior exaltou a classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão se classificou após vencer o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque - casa do rival. O técnico falou sobre o resultado após a partida.

Para ele, foi uma partida disputada desde os primeiros minutos. Inclusive, chegou a falar que a expulsão de Aníbal, do Palmeiras, quebrou o posicionamento do Corinthians.

- Partida bem disputada, desde o primeiro minuto estávamos concentrados, focados, entendendo a importância do resultado. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, tivemos uma quebra no posicionamento. No intervalo, buscamos correções, posicionamentos alterados, melhoramos muito, começamos a pressionar novamente, trabalhamos bem a bola - disse Dorival Júnior após a classificação.

Corinthians faz 2 a 0 no Allianz e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil

Dorival Júnior também exaltou as jogadas de bola parada. De acordo com as palavras do treinador, o Corinthians estaria vivendo um período complicado, mas o futebol premiou.

- Foram dois gols de bola parada que fizeram com que destravássemos a partida. Fico muito feliz, é um momento muito difícil que estamos atravessando, todos sabem, o Corinthians vivendo um momento complicado, lá dentro estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, buscando estarem muito próximos, juntos para que possamos encontrar um caminho e uma solução - completou.

Dorival Júnior falou sobre classificação em cima do Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O que é prioridade para o Corinthians?

Dorival Júnior também falou sobre as prioridades do Corinthians no momento. Ao ser questionado se o Timão pensa mais no Brasileirão ou na Copa do Brasil, evitou cravar uma resposta.

- A gente não pode pensar assim, qualquer adversário que tenha passado passou com méritos e teremos jogos muitos disputados. Serão equipes que merecidamente alcançaram resultados. É um torneio que é liberal, ao mesmo tempo ele proporciona a algumas equipes que não estejam vivendo um grande momento superarem equipes mais fortes. Isso se comprova a cada ano, a cada edição. Já vimos equipes que iniciavam competições sem projeção chegando a finais e sendo campeãs. Temos que ter respeito por todos, manter a situação que estava. Uma equipe que estava buscando equilíbrio, regularidade e padrão. É assim que temos que trabalhar - completou Dorival Júnior.